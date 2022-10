Amazon Prime Day geçmiş olsa da indirimleriyle sizi şaşırtacak ürün önerileri

Online alışverişin fiziksel mağazalardan alışveriş yapmaya göre birçok avantajı bulunuyor. Bu avantajlardan biri, indirimleri anlık olarak takip edebilmek ve kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara yorulmadan satın alabilmek! "İndirimli alışveriş yapmayı kim sevmez ki?" diyenlerden biri de sizseniz Prime Day indirimlerini takip ediyor olmalısınız. Öyleyse kampanyaların sona erdiğini düşünüp üzülmeyin. Gelin, Amazon'un indirim uyguladığı birbirinden işlevsel ürünleri inceleyelim.

1. Filtre kahve tutkunları için: Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

"Filtre kahveden vazgeçemem." diyorsanız Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi tam da size göre! 1968 yılından beri Hollanda'da el yapımı olan üretilen kahve makinesi modeli, daha yavaş su akışı sağlayan butonu sayesinde en leziz kahveyi hazırlamanıza olanak tanır. İdeal pişirme sıcaklığıyla kahveyi tam kıvamında demler. Cihaz, 6 dakika içinde 10 fincan filtre kahve hazırlar. Demleme işleminden sonra otomatik olarak kapanarak güvenli kullanım sağlar.

2. Yüksek performanslı: Veito Aero Dış Mekan Karbon Infrared Isıtıcı

Veito Aero Dış Mekan Karbon Infrared Isıtıcı, duvara veya tavana monte edilerek kullanılabilir. Hem iç hem dış mekânları ısıtmak için ideal olan ısıtıcı, suya dayanıklı oluşu sayesinde yağmurlu havalarda bile güvenle tercih edilebilir. Balkondan bahçeye, garajdan ofis veya fabrikaya kadar birçok ortamda kullanılmaya uygun cihaz hem yatay hem dikey olarak konumlandırılabilir. Kaliteli ısıtıcının 2500 Watt gücü sayesinde soğuk havalarda bile açık alanda oturmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Kedinizin kendini her daim konforlu hissedecek: Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu

Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu maksimum topaklanma sağlar. Koku oluşumuna sebep olan bakterileri engelleyerek ve ıslaklığı hızlıca emerek kötü kokuların önüne geçer. Kokuya karşı hassasiyet gösteren kediler ve kedi sahipleri için ideal olan ürün, sürekli tazelik sunar. Muadillerine göre iki ay daha uzun ömürlü olan kum sayesinde kedinizin kendini her daim konforlu hissetmesini ve evinizin her zaman temiz kokmasını sağlayabilirsiniz.

4. Tamamen geri dönüştürülebilir: Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

%100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası'nı elektrikli, döküm ya da indüksiyon ocaklarda güvenle kullanabilirsiniz. Döküm tavayı yapışmaz özelliği sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Çok satan tavalar arasında yer alan ürünle birbirinden lezzetli yemekler hazırlayabilir ve yemekleri keyifle tüketebilirsiniz. Kaliteli malzemeden imal edilen tavayı uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz.

5. Evinizi haşerelerden koruyun: Onka Farma Okaliptüs Yağı

Doğal haşere kovucu özelliği olan Onka Farma Okaliptüs Yağı'nı böceklerin sıkça göründüğü yerlere damlatarak kullanabilir ve evinizi kimyasal içerikli kovucu kullanmadan haşerelerden temizleyebilirsiniz. Okaliptüs bitkisinden elde edilen doğal yağı aromaterapide, yağın seyreltilmiş hâlini cildinizde kullanabilirsiniz. Doğal yağı buhurdanlıkta kullanarak evinizin ferah kokmasını sağlayabilirsiniz. Siz de %100 saf okaliptüs yağı arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

6. Aynı anda üç farklı cihaz bağlanabilen: Juo MT01987 Youtuber Telefon Tutucu Stand

Juo MT01987 Youtuber Telefon Tutucu Stand'a aynı anda üç farklı cihazı bağlayabilirsiniz. Kolay sökülür takılır özellikte olmasıyla ürünü yanınızda taşıyabilir ve her istediğinizde çekim yapabilirsiniz. Kaydırmaz tasarımı sayesinde ürüne bağladığınız cihazların sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük kullanıma uygun stant ile birbirinden güzel çekimler yapabilir ve bunları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

7. Kullananların bayıldığı: ARENA Şekillendirilmiş Bone

Kullanıcıların beğenisini kazanan ARENA Şekillendirilmiş Bone sayesinde yüzerken saçlarınızın klordan korunmasını sağlayabilirsiniz. Soğuk veya açık sularda yüzerken başınızı sıcak tutabilir ve saçlarınızın yüzünüze gelmesine engel olabilirsiniz. %100 silikon malzemeden üretilen boneyle havuzda kayma hızınızı arttırabilirsiniz. Profesyonel yüzücüyseniz derecenize katkıda bulunabilirsiniz. Kaliteli bir deniz bonesi arayışındaysanız bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Kaliteli malzemeden üretilen: Stanley STST73823-8 38cm Poly Organizer

Alet çantaları arasında en çok satanlarda yer alan Stanley STST73823-8 38cm Poly Organizer ile küçük tamir eşyalarınızı depolayabilirsiniz. Organize ettiğiniz tamir malzemelerinizi kolayca bulabilir ve böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ergonomik ve dengeli tasarımı sayesinde çantayı konforlu şekilde istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Ürünü kaliteli ve dayanıklı oluşu ile uzun süre kullanabilirsiniz.

9. Doğal bir tonik seçeneği: Anjelika Gül Suyu

Akne oluşumuyla savaşınızda sizi destekleyen Anjelika Gül Suyu, doğal bir tonik olarak kullanılabilir. Antioksidan açısından zengin olan ürün, cilt problemlerini gidermeye yardımcı olur. Kırışık azaltıcı ve yeni kırışıkların oluşumu önleyici etki yaratır. Cilt yaralarının ve kesiklerinin iyileşmesini destekler. Gül suyu; paraben, alkol, glikol, sentetik boya ve yapay koku gibi sağlığa zararlı bileşenler içermez. Buzdolabında bekletilerek tüm yüz ve vücuda uygulanabilir.

10. Kış aylarını sıcacık geçirmek isteyenlere: Yataş Bedding Handy Roll Pack Yorgan

Hafif, kabarık ve yumuşak yapılı Yataş Bedding Handy Roll Pack Yorgan, kış aylarını sıcacık geçirmenizi sağlar. Mikrofiber kumaştan üretilmesinin yanı sıra silikon elyaf dolgu içerir. 155 x 215 cm ölçülerindeki tek kişilik ürün, kullanıma hazır hâlde gönderilir. 30 derecede yıkanması tavsiye edilen yorgan için ütüleme, ağartma ve kuru temizleme işlemleri önerilmez. Siz de konforlu bir yorgan arayışındaysanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.