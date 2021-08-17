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Anadolu Üniversitesi açıkladı! 'Hibrit eğitim' planlanıyor

17.08.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi açıkladı! 'Hibrit eğitim' planlanıyor

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, “hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz" denildi. (DHA)

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HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği artırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Hibrit kelimesi eğitim ile birleşince de iki farklı eğitim modelinin tek bir çatıda buluşması anlamına çıkıyor. Detaylandırılacak olursa; hibrit eğitim sistemi bazı derslerin yüz yüze bazılarının ise çevrimiçi olarak yapılmasını ifade ediyor. Hibrit eğitim modeli, karma öğrenme olarak da tanımlanabiliyor; geleneksel ve çevirim içi eğitimin harmanlanması şeklinde de ifade edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi yüz yüze eğitim
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