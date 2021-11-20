Anahtar, çorap... Ojenin farklı kullanım alanları sizi çok şaşırtacak

Oje, tırnak bakımı için gerekli olan ürünlerin başında yer alıyor. Çok geniş bir renk yelpazesine sahip olduğu için de günümüzde her kıyafet kombinine uygun oje bulmak çok kolay. Diğer yandan ojenin işinize yarayacak çok farklı kullanım alanları da bulunuyor. Sizin için araştırdığımız ilginç kullanım alanlarıyla ojelerinizi çok daha verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte detaylar...

ANAHTARLARINIZI RENKLENDİREBİLİRSİNİZ

Birbirine benzeyen birden fazla anahtarınız varsa ve kapı açarken hepsini denemek zorunda kalıyorsanız, her birini farklı renkte bir ojeyle boyayarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

TAKILARINIZIN KARARMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

İmitasyon takılarınızın kullandıktan bir süre sonra kararmasından şikayetçiyseniz, teninize değen kısımlarının üzerinden şeffaf bir ojeyle geçerek kararmasını önleyebilirsiniz.

ÇORABINIZ KAÇTIĞINDA KULLANABİLİRSİNİZ

Kaçan çoraplarınızı değiştirecek vaktiniz olmadığında kaçan yerin derinleşmesini engellemek için üzerine şeffaf bir oje sürebilirsiniz. Oje kuruyup sertleştiğinde kaçan iplikleri de yerine sabitleyeceği için günü kurtarmanıza yardımcı olur.

DİKİŞ İPLİKLERİNİN UCUNA SÜREBİLİRSİNİZ

Kıyafetlerinizdeki sökükleri dikmek istediğinizde büyük bir sorunla karşılaşırsınız, ipliği iğneden geçirmek! Bunu çözmek için şeffaf bir ojeyi dikiş ipliğinin ucuna sürüp kurumasını beklemeniz yeterli. İpliğin iğneden ne kadar kolay geçtiğini göreceksiniz.

EŞYALARINIZI DİLEDİĞİNİZ GİBİ BOYAYABİLİRSİNİZ

Bitmek üzere olan ojelerinizi kullanarak saksı, vazo gibi eşyalarınıza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Oje renklerinin kendini daha fazla göstermesini istiyorsanız, boyamak istediğiniz eşyaların beyaz olmasını tercih edebilirsiniz.

GEVŞEYEN VİDALARI SABİTLEMEK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Gözlük ve mobilyalarınızdaki vidalar sürekli gevşeyip tutmamaya başladıysa vidaları sıkılaştırdıktan sonra üzerine bir kat şeffaf oje sürerek sabitlenmesini sağlayabilirsiniz.

AYAKKABILARINIZDAKİ DEFORMASYONLARI GİDEREBİLİRSİNİZ

Ayakkabılarınızda zamanla oluşan deformasyonları yok etmek için ojelerden faydalanabilirsiniz. Ayakkabınızla aynı renkte bir ojeyi deforme olan yere sürüp kurumasını beklediğinizde göreceklerinize siz de inanamayacaksınız!

