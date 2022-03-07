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Analist Ming-Chi Kuo'dan yeni tahmin: Apple bu ürünleri çıkaracak

07.03.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın Peek Performance etkinliğine sayılı saatler kala, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, M serisi işlemcilere sahip Mac modelleri ile dikkat çeken Apple'ın yeni masaüstü ürünleri için tahminde bulundu. İşte Kuo'nun Apple tahminleri...

Analist Ming-Chi Kuo'dan yeni tahmin: Apple bu ürünleri çıkaracak

Apple'ın "Peek Performance" etkinliğine artık sadece bir gün kaldı. Etkinliğe yönelik bekleyiş sürerken, Apple'ın ne veya neler tanıtacağı da merak edilmekte. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise tam da bu meraklı bekleyişlerin olduğu bir zaman diliminde Apple'ın yeni masaüstü ürünlerine dair tahminini açıkladı.

2022'DE ONLAR, 2023'TE İSE DİĞER İKİSİ GELECEK

Kuo'nun tahminine göre Apple, 2022'de daha güçlü bir Mac mini ve daha uygun fiyatlı, mini LED'siz 27 inçlik harici bir ekran tanıtacak. 2023'te ise Mac Pro ve iMax Pro gelecek. Bu Pro modeller profesyonel kullanıcılara hitap edecek.

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Mac Mini

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APPLE YARIN NELER TANITACAK?

Daha güçlü bir Mac mini ve mini LED'siz 27 inç ekran yarınki "Peek Performance" etkinliğinde tanıtılabilir, ancak Kuo, etkinlikte Apple'ın 13 inç MacBook Pro'nun güncellenmiş bir sürümünü tanıtmasını beklemiyor. Etkinlikte duyurulması beklenen cihazlar arasında ise 5G destekli yeni iPhone SE ve yeni iPad Air yer alıyor. Apple'ın etkinliği yarın akşam TSİ 21:00'de başlayacak.

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Apple
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