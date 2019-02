ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

NECMETTİN ACAR- Kızıldeniz bölgesindeki küresel güç rekabeti her ne kadar antik çağlara kadar uzansa da, bölgeye dönük bu rekabet, deniz ulaşımında yaşanan gelişmelere bağlı olarak 1488 yılında Avrupalıların Afrika’nın güney ucundan dolanıp Hindistan’a ulaşmalarıyla yoğunlaşmıştı. Petrol öncesi dönemde Kızıldeniz bölgesine yönelik ilginin kaynağı deniz ticareti ve Batılı ülkeler açısından sömürgelerin (Hindistan) güvenliğiyken, petrol çağıyla birlikte buna gelişmiş ekonomilerin enerji güvenliği vizyonu da eklenmişti. Kızıldeniz bölgesinin Hint Okyanusu’ndaki stratejik konumu, Bab el-Mendeb boğazı ve Süveyş kanalı gibi dünyanın en önemli su yollarını içinde barındırıyor olması, ekonomi ve güvenlik açısından bölgenin jeopolitik değerini son derece artırdı.

Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu bölgesi Türkiye ve Katar açısından Afrika kıtasına giriş için önemli bir alan. Ekonomik ve insani yardım projeleri ve bölgedeki siyasi ihtilafları arabuluculuk yoluyla çatışmasız şekilde çözme politikası, Türkiye ve Katar’ın bölgedeki nüfuzunun artmasını sağlamış bulunuyor. Bu politikanın temel hedefi bölge kaynaklarına el koymak veya bölgeyi siyasal olarak şekillendirmek değil; bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kurarak her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir atmosferin oluşumuna katkı sağlamak. Bu süreçte Türkiye ve Katar bir taraftan bölgeye yönelik yoğun bir insani yardım çalışması yaparken, diğer taraftan bölge ülkeleriyle yakın ekonomik/siyasi ilişkiler geliştirme imkânına kavuştu. Sudan’la imzalanan anlaşmayla Sevakin adasının Türkiye’ye tahsis edilmesi ve yapılacak 4 milyar dolarlık yatırımla adanın önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi haline getirilme projesi ve yapılan anlaşmayla Somali’de Türkiye tarafından kurulan askeri üs, bu çabaların en somut sonuçlarından bazıları.

Kızıldeniz bölgesi jeopolitik açıdan bir taraftan Suud rejimi için “Batı Güvenlik Kuşağını” teşkil ederken, diğer taraftan Arap Baharı sürecinde Ortadoğu bölgesinde bozulan statükoyu yeniden tesis etmek açısından BAE-Suudi Arabistan-İsrail ittifakı için son derece önemli bir alan olarak ön plana çıktı. Her üç üyesi açısından da Türkiye, Katar ve İran’ın bölgeye dönük politikalarının tehdit olarak algılanması, bu ittifakın oluşumuna zemin hazırlayan en önemli etkenlerden biri oldu. BAE-Suudi Arabistan-İsrail ittifakının en önemli göstergesi ise Tiran ve Sanafir adaları üzerinden Sina bölgesine yapılacak olan köprü projesi. Çünkü Tiran boğazı İsrail’in güvenliği açısından son derece önemli bir noktada ve 1967 yılında İsrail ile Mısır arasında çıkan savaşın sebebi, Nasır’ın Tiran boğazını İsrail’in geçişine kapatması olmuştu. İsrail Tiran boğazından geçiş serbestliğini kendi güvenliği açısından kırmızı çizgi olarak görüyor ve bu serbest geçişi tehlikeye atacak her girişime şiddetle karşı çıkıyor. Bu yüzden BAE-Suudi ekseninin İsrail’e rağmen Tiran boğazındaki bu geçiş serbestliğini tehlikeye atacak bir adım atması mümkün görünmüyor. BAE-Suudi ekseninin Kızıldeniz bölgesinde İsrail ile benzeşen güvenlik kaygıları ve ekonomik çıkar beklentileri -Ortadoğu’nun geri kalan kısmında da olduğu gibi- her üç aktör açısından önemli bir ittifaka zemin teşkil etti.