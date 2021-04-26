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Anaokulu kapandı mı? Kreşler kapandı mı?

26.04.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan 2021 tarihli Kabine Toplantısı ardından alınan güncel koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamada bulundu. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim detaylarına ilişkin açıklamaya yer verildi. Peki, anaokulları ve kreşler kapanacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? İşte, ayrıntılar...

Anaokulu kapandı mı? Kreşler kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından eğitim ve sınav uygulamalarına ilişkin detaylara yer verdi. Peki, Anaokulu ve kreşler kapandı mı? İşte, Kabine Toplantısı uzaktan eğitim kararı...

ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.

Kabine Toplantısı 29 Nisan itibari ile uygulanacak olan tam kapanma kararları şu şekilde:

  • Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

  • İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

  • Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

  • Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı yüz yüze eğitim
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