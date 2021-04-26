Anaokulu kapandı mı? Kreşler kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından eğitim ve sınav uygulamalarına ilişkin detaylara yer verdi. Peki, Anaokulu ve kreşler kapandı mı? İşte, Kabine Toplantısı uzaktan eğitim kararı...

ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.

Kabine Toplantısı 29 Nisan itibari ile uygulanacak olan tam kapanma kararları şu şekilde: