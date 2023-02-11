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Anaokulu ve kreşler ne zaman açılıyor? 2023 Okul öncesi eğitim kurumları (Anaokulu-kreş) açılacak mı?

11.02.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anaokulu ve kreşlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'de meydana gelen iki büyük yıkıcı deprem sonrası ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilirken üniversitelerde ise yaza kadar online eğitime geçilme kararı alındı. Bu gelişmeler sonucu anaokulu ve kreşlerin açılıp açılmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki Anaokulu ve kreşler ne zaman açılıyor? 2023 Okul öncesi eğitim kurumları (Anaokulu-kreş) açılacak mı?

Anaokulu ve kreşler ne zaman açılıyor? 2023 Okul öncesi eğitim kurumları (Anaokulu-kreş) açılacak mı?

Anaokullarıyla ilgili beklenen açıklama MEB'den geldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edilmişti. Öte yandan deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı getirildi ve 2. dönem devamsızlık zorunluluğu kaldırıldı. Okul öncesi eğitim kurumlarından olan kreş ve anaokulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki anaokulları açık mı, ne zaman açılacak?

ÖZEL OKUL ÖNCESİ KURUMLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye Özel Okullar Derneği’nden yapılan açıklamada yalnızca özel okulda okul öncesi eğitim gören çocukları kapsayacak şekilde depremi etkileyen 10 il dışındaki 71 ilde eğitim öğretime 13 Şubat Pazartesi günü başlanacağı duyuruldu.

anaokul ve kreş

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" dedi.

Anaokullarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.


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