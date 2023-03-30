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Anaokulunda 4 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Firari İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

30.03.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de Ocak 2019'da özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrencisi E.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R. (49) hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İddianamede olayla ilgili detaylar dikkat çekti. E.K'nin annesinin yanında İngilizce bir küfür etmesiyle olayın ortaya çıktığı, öğretmeninin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği belirtildi. İşte olayın detayları...

Anaokulunda 4 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Firari İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.Şikâyetçilerin avukatı firari durumdaki Rebecca Kate R.'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, bunun sert bir tedbir olduğunu müvekkilinin yargılamadan kaçmadığını ve avukatlarının duruşmaları takip ettiğini beyan etti. Mahkeme heyeti Rebecca Kate R. hakkında gıyaben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına ve kırmızı bülten düzenlenmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin, annesinin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin bu küfürü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K.'nin de anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini beyan ettiği yer aldı. İddianamede ayrıca, 4 yaşındaki E.K.'nin ayrıca, İngiliz öğretmen Rebecca Kate R.'nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği iddiası da yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulunmuştu.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak daha önce ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R., 2013 yılından beri okulda görev aldığını, sınıfta iki öğretmenin görev yaptığını ve sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına bulunmadığını söylemişti. Rebecca Kate R. ifadesinde sınıfın boydan boya cam olduğunu ve dışarıdan içerisinin rahatlıkla görüldüğünü, çocukları kimsenin dövmediğini ve İngilizce küfürler öğretmediğini de iddia etti. İngiliz öğretmen, suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu öne sürmüştü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rebecca R. Kate, İngiltere'ye gitmişti.

DHA

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