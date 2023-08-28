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  4. Anaokulunda korkutan yangın! Öğretmenler büyük panik yaşadı

Anaokulunda korkutan yangın! Öğretmenler büyük panik yaşadı

28.08.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir anaokulunun elektrik panosunda çıkan yangın okulu dumana boğdu. İki kadın öğretmene panik yaşatan yangın kısa surede söndürülürken, duman ekipler tarafından tahliye edildi.

Anaokulunda korkutan yangın! Öğretmenler büyük panik yaşadı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Salih Konca Anaokulunda çıktı. Alınan bilgiye göre; okulda görevli iki kadın öğretmen koridora dumanların yayıldığını gördü. Yaptıkları kontrolde elektrik panosunun yandığını gören öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet itfaiye birimi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

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OKULU DUMANLAR SARDI

Yangında okulu dumanlar sardı. Ekipler önce yangını söndürdü, ardından ise duman tahliyesi gerçekleştirdi.

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ÖĞRETMENLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Okulda bulunan kadın öğretmenler ise yangın dolayısı ile panik yaşadı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. (İHA)

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