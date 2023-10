Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna hükmetmişti! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yerine getirecektir

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi, genel seçimlerde Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki dosyada seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenlik hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"MECLİS GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay hakkında yaptığı açıklamada, "TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Dosya, yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ele alınacak.