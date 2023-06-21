Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı çok tartışılmıştı! Mehmet Şimşek'ten o soruya tek cümlelik yanıt...

AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde Mehmet Şimşek'e bu soru soruldu. Uzun süre sonra siyasete geri dönem ve yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, konu hakkında tek cümlelik bir yanıt verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ O BAKANLIĞI İŞARET ETTİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye verilen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin kararı reddederken adres olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı göstermiş ve gerek görülmesi durumunda bakanlığın bu paraları geri isteyebileceğini belirtmişti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN TEK CÜMLELİK YANIT

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına sert çıkıp eleştirilerde bulunmuştu. Mehmet Şimşek, bu konu hakkında gelen soruya tek cümlelik yanıt vererek: 'İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışıyorlar' dedi.

