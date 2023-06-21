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  4. Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı çok tartışılmıştı! Mehmet Şimşek'ten o soruya tek cümlelik yanıt...

Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı çok tartışılmıştı! Mehmet Şimşek'ten o soruya tek cümlelik yanıt...

21.06.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin grup toplantısına katıldı. Mehmet Şimşek'e Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı soruldu. Bilindiği gibi AYM, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına yönelik talebi reddetmiş 'Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekirse bu parayı geri isteyebilir' demişti.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı çok tartışılmıştı! Mehmet Şimşek'ten o soruya tek cümlelik yanıt...

AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde Mehmet Şimşek'e bu soru soruldu. Uzun süre sonra siyasete geri dönem ve yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, konu hakkında tek cümlelik bir yanıt verdi.

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ANAYASA MAHKEMESİ O BAKANLIĞI İŞARET ETTİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye verilen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin kararı reddederken adres olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı göstermiş ve gerek görülmesi durumunda bakanlığın bu paraları geri isteyebileceğini belirtmişti.

Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri

MEHMET ŞİMŞEK'TEN TEK CÜMLELİK YANIT

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına sert çıkıp eleştirilerde bulunmuştu. Mehmet Şimşek, bu konu hakkında gelen soruya tek cümlelik yanıt vererek: 'İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışıyorlar' dedi.

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Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek anayasa mahkemesi hdp

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