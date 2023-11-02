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Angelina Jolie'den İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki!

02.11.2023 00:16 | Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi ve ateşkes çağrısında bulundu. Jolie paylaşımında, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." diye konuştu.

Angelina Jolie'den İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki!

Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU!

Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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