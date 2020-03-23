HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da bir kişi koronavirüs karantinasından kaçtı

Ankara'da bir kişi koronavirüs karantinasından kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 08:52 | Son Güncelleme

Ankara'da koronavirüs şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı. Özel kıyafetli polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu hasta, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince karantinaya alınarak tekrar hastaneye sevk edildi.

Ankara'da bir kişi koronavirüs karantinasından kaçtı

Edinilen bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvuran Y.Y. (36), acil serviste gözetim altına alındı.

HASTANEDEN KAÇTI

Tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak önlem aldı.

ÖZEL KIYAFETLİ POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Y.Y'ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti.

Koruyucu kıyafet ve maskeleri bulunan 112 Acil Servis görevlileri de söz konusu adrese yönlendirildi.

Özel koruyucu elbise, tıbbi gözlük, maske ile eldiven kullanan polis ekipleri Y.Y'yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Y.Y, sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bu arada Y.Y'nin ikamet ettiği sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin maske taktığı, dezenfektanlarla ellerini ve telsizlerini temizledikleri görüldü.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Sarıyer'de pes dedirten görüntü: Masa kurup okey oynadılarSarıyer'de pes dedirten görüntü: Masa kurup okey oynadılar
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ankara koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Dev market zinciri eleman alacak! İşte detaylar

Dev market zinciri eleman alacak! İşte detaylar

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Miraç Kandili duaları

Miraç Kandili duaları

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Diğer Haberler
İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Trafik yoğunluğu yüzde 15

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi!

Çin'den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi! Cezaevlerinden kaç kişi erken tahliye olacak?

Cezaevlerinden kaç kişi erken tahliye olacak?

Sarıyer'de pes dedirten görüntü: Masa kurup okey oynadılar

Sarıyer'de pes dedirten görüntü: Masa kurup okey oynadılar

Eski sevgili dehşeti! Buse Güler yaşam mücadelesi veriyor

Eski sevgili dehşeti! Yaşam mücadelesi veriyor

KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.