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  4. Ankara'da dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Ankara'da dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

03.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Serkan T., henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşini vurarak öldürdü ardından intihar etti. 3 çocuklarını bulunan çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Ankara'da görev yapan bir hakim dehşet saçtı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan T., evde önce karısını vurarak öldürdü sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çiftin cansız bedenleri Adli Tıp'a kaldırıldı.

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ÖNCE KARISINI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan T., Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce karısını vurdu sonra da intihar etti.

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Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre yaşanan olayda Serkan T. ve eşi İlksen T. hayatını kaybetti.

3 ÇOCUKLARI BULUNUYORDU

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenilirken, daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan T. son yapılan görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan T. ve eşi İlksen T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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cinayet İntihar Ankara hakim
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