HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da gündem olan görüntüler! Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Ankara'da gündem olan görüntüler! Suriyeli gençlere küfürler savurdu

12.08.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara çekildiği belirtilen görüntülerde bir vatandaşlın Suriyeli gençlere küfür ederek evine göndermesi sosyal medyada gündem yarattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında meydana gelen kavga büyüyerek bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Ölüm haberinin ardından Altındağ ilçesi karışmış, sokağa çıkan öfkeli bir grup, Suriyeli ve Afganların evlerini, dükkanlarını yağmalamış ve araçlarını ateşe vermişti.

Ankara'daki olaylar Emniyet'in çabasıyla sona ererken Suriyeli ve Afganlara karşı tepkiler hızla büyüyor.

SURİYELİ GENÇLERE KÜFÜRLER SAVURDU

'"Mülteci istemiyoruz" seslerinin yükselmesine neden olaylardan sonra şimdi de bir Türk vatandaşının yolda gördüğü 2 Suriyeli gence küfür ederek eve gönderdiği görüntüler gündem oldu.

Ankara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybettiAnkara'da yabancı uyruklularla girdiği kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'daki kavgada acı haberin ardından mahalle karıştı! Ortalığı ateşe verdilerAnkara'daki kavgada acı haberin ardından mahalle karıştı! Ortalığı ateşe verdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattıDünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
Önemli hamle! Hesaplar kapatılıyorÖnemli hamle! Hesaplar kapatılıyor
Flaş açıklama: Büyük yangınların hepsini söndürdükFlaş açıklama: Büyük yangınların hepsini söndürdük
Anahtar Kelimeler:
suriye Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tansiyon yükseldi! İş yerleri ateşe verildi

Ankara'da tansiyon yükseldi! İş yerleri ateşe verildi

Yaşadıkları dehşeti anlatacak kelime yok!

Yaşadıkları dehşeti anlatacak kelime yok!

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

İbrahim Tatlıses’in eski eşi bombayı patlattı

İbrahim Tatlıses’in eski eşi bombayı patlattı

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.