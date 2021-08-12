Ankara'da gündem olan görüntüler! Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında meydana gelen kavga büyüyerek bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Ölüm haberinin ardından Altındağ ilçesi karışmış, sokağa çıkan öfkeli bir grup, Suriyeli ve Afganların evlerini, dükkanlarını yağmalamış ve araçlarını ateşe vermişti.

Ankara'daki olaylar Emniyet'in çabasıyla sona ererken Suriyeli ve Afganlara karşı tepkiler hızla büyüyor.

SURİYELİ GENÇLERE KÜFÜRLER SAVURDU

'"Mülteci istemiyoruz" seslerinin yükselmesine neden olaylardan sonra şimdi de bir Türk vatandaşının yolda gördüğü 2 Suriyeli gence küfür ederek eve gönderdiği görüntüler gündem oldu.



