Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve! İYİ Parti yeşil ışık yaktı, Kılıçdaroğlu adaylığa bir adım daha yaklaştı

Erken seçim iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim" sözleriyle seçim çağrısını yinelerken, Ankara'daki sürpriz görüşme kulisleri hareketlendirdi.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir araya geldi. Kritik görüşmede cumhurbaşanlığı seçimlerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İYİ Parti kanadının Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği belirtilirken "Kılıçdaroğlu, adaylığa bir adım daha yaklaştı.” yorumu yapıldı.

İYİ Parti lideri Akşener’in de “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği” öğrenildi. Akşener’in de bu konuda kararı “CHP’ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gerekse CHP’nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceğinin” altı çizildi.

AKŞENER: "FATURASI CHP'YE AĞIR OLUR"

Ancak Akşener’in, “Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP’ye faturası ağır olur” dediği belirtildi. İYİ Parti kanadı, Akşener’in, “Başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İYİ Parti’nin stratejisini çok önceden kurduğu ve “Akşener’in bu açıklamayla Millet İttifakı’nın önünü açtığı” ifade edildi.

