HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da maske ve eldiven çetesine operasyon! 500 bin TL vurgun yapmışlar

Ankara'da maske ve eldiven çetesine operasyon! 500 bin TL vurgun yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ankara'da polis, koronavirüs salgınını fırsat bilip, sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden tedarik sıkıntısı yaşayan firma ve vatandaşlara maske ve eldiven temin etme vaadiyle 500 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon düzenledi. 3 ay süren takip sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 5'i mahkemece tutuklandı.

Ankara'da maske ve eldiven çetesine operasyon! 500 bin TL vurgun yapmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başkent'te maske ve eldiven dolandırıcılığı olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, sosyal medyada sahte hesap açarak maske ve eldiven sattıklarını söyledikleri, kendileri ile irtibata geçen müşterilere kurdukları sahte şirketler üzerinden fatura keserek güven sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, tedarik sıkıntısı çeken bu firmalar ile vatandaşlardan kapora alıp, maske ve eldivenleri göndermedikleri saptandı.

BANYODA SAKLANIRKEN YAKALANDI

3 ay süren teknik ve fiziki takip ile yapılan tespitler sonucunda operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, sabaha karşı düzenlediği eş zamanlı operasyonda belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasoynda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yangın merdiveninden yan binadaki ablasının evine kaçan şüphelilerden V.A., yapılan aramada banyoda saklanırken yakalandı. V.A.’nın 2018 yılından bu yana hırdavat malzemesi ve maske eldiven satışı ile ilgili müşterilerini dolandırıldığı tespit edildi.

1

500 BİN TL'LİK VURGUN

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 3 aylık sürede vatandaşları ve firmaları 500 bin TL dolandırdığı saptandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2

Şüphelilerden banyoda saklanırken yakalanan V.A. ile A.A, R.D, H.T ve T.C.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından ve 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdiLüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
En Çok Okunan Haberler
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
ABD'den yeni yaptırım kararları!
ABD'den yeni yaptırım kararları!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluşan şirket sahipleri birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Jeofizik Yüksek Mühendisi Arıkan Salda Gölü açıklaması: Beyaz kumlar aslında fosil
15 Ekim'de başlayacak yasak kararı için flaş açıklama
Etil alkol ve metanolün satışı yasaklandı mı? İnternetten satışı için yasak kararı Resmi Gazete'de
Etil alkol ve metanolünle ilgili flaş karar! Yasaklandı
Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu
Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu
İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı
Hücre evlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.