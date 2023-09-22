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Ankara'da özel otobüs esnafından kontak kapatma kararı: Gün verildi! ABB'den açıklama geldi, 9 araç geldi

22.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da özel halk otobüsü şoförlerinin 65 yaş ve üzeri vatandaşları otobüslere almaması konusunda tartışmalar devam ediyor. Şoförlerden pazartesi günü kontak kapatma kararı geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise ücretsiz taşıma hakkını kullandırtmayan ve kullanamayanlara yönelik açıklamada bulundu.

Ankara'da özel otobüs esnafından kontak kapatma kararı: Gün verildi! ABB'den açıklama geldi, 9 araç geldi

Ankara'da ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan 9 özel halk otobüsü parka çekildi. ABB, vatandaşların, ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda Büyükşehir Belediyesine 153 hattından ulaşabileceğini, sorumlular hakkında kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara ise "Pazartesi gününe kadar cezalar devam ederse ya da bir sonuca varamazsak özel halk otobüsleri çalışmayacak" açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARIN HAKKINI TANIMAYAN ESNAFIN ARAÇLARI ÇEKİLDİ

ABB'den yapılan açıklamada, özel halk otobüsü esnaf yönetiminin belediyeyi hedef göstererek serbest biniş hakkı bulunan vatandaşları otobüslerinde taşımama kararı aldığı anlatıldı.

Otobüslere alınmama konusuyla ilgili dün 754 öğrenci abonmanlı, 1056 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 ihbarın ulaştığı aktarılan açıklamada, ihbarların tamamı için uyarı ve cezai işlemlerin uygulamaya konulduğu, bu doğrultuda diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 aracın parka çekildiği bilgisi paylaşıldı.

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"VERİLEN DESTEK TUTARI 200 MİLYON LİRAYI BULDU"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyelerin ücretsiz taşımaya karşılık bütçesinden para ödeme zorunluluğu yoktur. Eski dönemde böyle bir destek hiç yapılmadı. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon lirayı buldu.

Tüm bu sürece rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumu analiz edilmeden, belediye meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO'yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır. EGO'nun batmasını ve çalışamaz hale gelmesini hedefleyen karar veto edildi."

"CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Vatandaşların, kanunla belirlenen ücretsiz taşıma hakkını kullanamaması durumunda belediyeye 153 hattından ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, derhal kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye'de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara'da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir.

Ankara'da 13 yılın ortalamasına göre otobüs biniş ücreti 1 dolar, yani bugünkü değeriyle 27 liraydı. Yeni dönemde, zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olmak adına bu ücret 15 lira, yani 0,55 dolardır. Ücretler eski dönemde pahalı olmasına karşın 2013 yılından beri yeni otobüs dahi alınmamıştır. 400 yeni otobüs kente bu dönemde kazandırılmıştır."

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR CEZALAR DEVAM EDERSE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMAYACAK"

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara da 9 aracın parka çekilmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

EGO tarafından özel halk otobüslerinin parka çekildiğini belirten Kara, "Ücretsiz ulaşım kartı kullanan bazı grupları taşımama kararımız devam etmektedir. Esnafın akaryakıt alacak maddi durumu yok. EGO araçları gibi özel halk otobüslerinin de süspanse edilmesini istiyoruz." dedi.

Kara, bir an evvel özel halk otobüsü şoförlerinin sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Pazartesi gününe kadar cezalar devam ederse ya da bir sonuca varamazsak özel halk otobüsleri çalışmayacak." diye konuştu.

(AA)

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Ankara Toplu taşıma otobüs

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