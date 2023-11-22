Ankara'da restoranda silahlı saldırı! Dikkat çeken 'Ayhan Bora Kaplan' detayı

Olay, 20 Kasım'da saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup tabancalarla masada müşteri olarak oturan diğer gruba ateş etti. Grup daha sonra restorandan çıkarak uzaklaşırken gruptakilerden birisi geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİKKAT ÇEKEN AYHAN BORA KAPLAN DETAYI

Yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, restorandaki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA





