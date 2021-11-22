Ankara'da ulaşımda yeni dönem! Kadınlar için alınan kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankara'da toplu ulaşımda yeni karar alındı. Kadınlar için yapılan yeni gelişmeyi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.
EGO otobüslerini kullanan kadınlar saat 19.00'dan itibaren durak şartı olmaksızın istediği yerde inebilecek. Mansur Yavaş paylaşımına, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız." notunu düştü.
Mansur Yavaş'ın paylaşımı:
Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 22, 2021
365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz. pic.twitter.com/JrmL3jiFB4
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