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Ankara'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 1 ölü 11 yaralı... Uzun araç kuyruğu oluştu

20.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, yaklaşık 10 aracın karıştığı feci zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bayram nedeniyle trafik yoğunluğunun olduğu yolda gerçekleşen kaza sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Ankara'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 1 ölü 11 yaralı... Uzun araç kuyruğu oluştu

Korkunç kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 aracın birbirine girdiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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