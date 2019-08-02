HABER

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2014'te ve geçen yıl işlenen 2 faili meçhul cinayet jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için özel bir ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, sulama göletinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunması ve mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında bir işçinin şüpheli ölümüyle ilgili 2 ay süren çalışmasını tamamladı.

Ekipler, 2014 yılında Şanlıurfa’dan Kahramankazan’ın Çimşit Mahallesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlardan birinde çıkan yangında Mevlit B'nin (54) yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, maktulun darbedilip öldürüldükten sonra bırakıldığı çadırının ateşe verildiğini belirledi.

Olayın failleri oldukları gerekçesiyle Mevlit B'nin, karısı K.B, oğulları İ.B. ve İ.B. ile kayınbiraderi F.Y, Balıkesir’de düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

AFGAN ÇOBAN CİNAYETİ

Jandarma ekipleri, 2014 yılında Güvenç Mahallesinde Afganistan uyruklu V.M.M'nin sulama göletinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvancılık yapan Y.K'yi cinayet şüphelisi olarak yakaladı.

Y.K'nin, yanında çobanlık yapan V.M.M’yi tüfekle öldürüp, Güvenç Göletine attığı iddiasıyla yeniden soruşturma başlatıldı.

Her iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Çocuk çorabı içinden uyuşturucu çıktıÇocuk çorabı içinden uyuşturucu çıktı
Tekirdağ'da jandarmadan drone ile kaçak mülteci operasyonuTekirdağ'da jandarmadan drone ile kaçak mülteci operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kahramankazan cinayet

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.