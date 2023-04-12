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Ankara kulisleri hareketlendi! Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü... Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'

12.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, adım adım 14 Mayıs'a giderken siyaset sahnesi de hareketlendi. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Toplantının seçimle ilgili olup olmadığı merak ediliyordu. Sinan Oğan'dan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ne teklif etti?

Ankara kulisleri hareketlendi! Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü... Toplantı sonrası ilk açıklama: 'Bize bir teklif yapıldı...'

Seçimlere bir ay gibi bir süre kalırken, Ankara'daki siyaset gündemi de hareketlendi. ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Oğan, kısa bir açıklama yaptı. Kritik toplantıda seçim için iş birliği konusunun gündeme gelip gelmediği merak edilirken, Oğan söz konusu iddialara açıklık getirdi. Seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan kendisine bir teklif yapıldığını belirten Oğan, diğer cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'den de görüşmek için randevu talep edeceğini söyledi.

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KILIÇDAROĞLU - OĞAN GÖRÜŞMESİNDE İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU MU?

İşte Sinan Oğan'ın Sözcü TV canlı yayınındaki sözleri...

'Sayın Kılıçdaroğlu nezaket gösterip randevu talebimizi kabul etti. Muharrem İnce ve Sayın Erdoğan'dan da görüşme talep edeceğiz. Taleplerimiz iş birliği değil, demokratik bir seçim dönemi geçirmek. Milletin kafasında hiçbir soru işareti olmamalı. YSK'ya çağrıda bulunuyorum. 1 milyondan fazla seçmenin kaynağı nedir?

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'SAYIN KILIÇDAROĞLU BİZE BİR TEKLİF YAPTI...'

İstanbul seçimleri 13 bin oyla kazanılmıştı. Ben burada en az 2 milyon oydan bahsediyorum. Bu iki milyon oy seçimin sonucunu belirler. Sayın Kılıçdaroğlu bana bir teklif yaptı: 'İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...' dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim.

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'KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİLER VERİLMİYOR'

Türkiye'ye uzaydan insan gelmedi. Nüfus artış hızı ortada, aylardır yıllardır Türkiye'deki yabancı sayısını soruyoruz. Sürekli çelişkili rakamlar var. Kamuoyuna doğru bilgi verilmiyor. Ne İçişleri'nden ne göç idaresinden ne de YSK'dan bu konuyla ilgili net bir cevap alamadık.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan

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