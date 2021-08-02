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Ankara Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın

02.08.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın 10-15 hektarlık alanda etkili oldu. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.

Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangına bataklık zeminde bulunması nedeniyle karadan müdahalede zorluk çekildiği, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çevreye sirayet etmemesi için iş makineleri ile kafesleme çalışması da yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA/AA)

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