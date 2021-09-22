Anket şirketlerine sıkı denetim! 'Manipülasyon' yapana hapis cezası geliyor

Siyaset kulislerinde 'seçim' iddiaları her geçen gün daha çok konuşuluyor. Cumhur İttifakı seçim için 2023'ü işaret ederken Millet İttifakı ise bir erken seçim beklentisinde.

Ankara'daki sıcak gündemle birlikte anket şirketleri de tek tek seçim için yaptığı çalışmaların sonuçlarını paylaşıyor.

MHP'DEN KANUN TEKLİFİ

Seçim söylemleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, MHP'nin araştırma şirketlerine ilişkin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi gözleri anket şirketlerine çevirdi.

Kanun teklifine göre kamuoyu araştırması yapan şirketlere sıkı denetim geliyor. Teklifinin çıkması halinde, araştırma şirketleri yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

MHP'nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, Meclis’in açılmasıyla beraber görüşülecek.

