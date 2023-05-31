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Anketler seçimlerde neden yanıldı? Canlı yayında ortam bir anda gerildi, Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi: Sahtekar, yalancı...

31.05.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona ererken, seçimin en büyük kaybedenlerinden biri de anketçiler oldu. Anket şirketlerinin birçoğu seçim tahminlerinde büyük oranda yanıldı. Anketlerin neden bu kadar büyük bir yanılgıya düştüğünün tartışıldığı canlı yayına iki isim arasındaki gerginlik damga vurdu. Karşılıklı hakaretlerin yapıldığı programda moderatör Saynur Tezel araya girmekte zorlandı.

Anketler seçimlerde neden yanıldı? Canlı yayında ortam bir anda gerildi, Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi: Sahtekar, yalancı...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı ayayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi yüzde 47,82 ile kaybederken; bir diğer kaybeden de anket şirketleri oldu. Pek çok anket şirketi seçim sonucuna ilişkin yaptığı tahminlerde yanılırken, anketlerin neden bu kadar yanıldığı tartışma konusu oldu.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Haber Global canlı yayınında anketlerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, tansiyon bir anda yükseldi.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici birbirlerine çok sert ifadelerle yüklendi.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

İki taraf da birbirine sahtekarlık ve yalancılıkla suçlarken, programın moderatörü Saynur Tezel araya girmekte güçlük çekti.

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İşte o diyaloglar;

Murat Gezici:
"Kendisi iletişim mühendisliğine soyunmaya çalışan birisidir.

Ferhat Murat:
"Seyircilerimiz Twitter adresine girsinler baksınlar."

Murat Gezici:
"Böyle bir şey olabilir mi? Nezaketsiz, saygısız."

Ferhat Murat:
"İkisinde de yanılmışsın bizi yalancılıkla suçluyorsun. Benim içinde olduğum araştırma şirketi ilk turda ,ikinci turda doğru bildi.

İkisinde de çakmışsın, bizi burada yalancılıkla itham ediyorsun. Yalan mı bu veriler? Halkı manipule eden sizin gibiler yüzünden, muhalefet seçmeni depresyon içerisinde. Sizin yüzünüzden. Kazanacağız zannettiler. Bizi yalancılıkla suçlayacak insan varsa en son kişi sensin."

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Murat Gezici:
"Sen yalancılığın ötesinde sahtekarlık yapan bir adamsın. Ne kaba bir insansın."

Ferhat Murat:
"Bu senin ilk vukatın değil canlı yayında."

Murat Gezici:
"Allah'ın adını verdim sus bir dakika"

Ferhat Murat:
"Bir daha yalancı derse daha ağır konuşacağım. Terbiyesizlik yapma. Sahtekarın kim olduğunu göstericem ben"

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