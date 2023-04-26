Anketlerle ilgili Fatih, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy vurgusu 'Yüksek çıkma ihtimali yok' Cüneyt Özdemir'in seçim anketi sözlerinden sonra...

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlendi. Seçimler yaklaşırken seçim anketleri de gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Hem siyasiler hem de vatandaşlar anketleri merakla takip ederken seçim anketlerine dair farklı tartışmalar da sürüyor. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir, gündem yaratan açıklamalarına ilişkin yeniden değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

"BÜYÜK BİR ALGI SAVAŞININ ORTASINDAYIZ"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in seçim anketleri ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Özdemir dünkü yayınında anketlerden bahsetmişti. Cüneyt Özdemir son yayınında "Birkaç cümle kurdum ben. Gördüğüm kadarıyla benim kurduğum cümlelerle sizin anladığınız arasında fark var. Benim hatam, demek ki yeterince iyi anlatamamışım. Fakat büyük de bir algı savaşının ortasındayız. Her yayından sonra Kenan'la biz bazen şaşkınlıkla, bazen gülerek 'Ya biz bunu demedik ama şimdi bunda ne diyeceğiz, ne dememiz gerekiyor' diye birbirimizle mesajlaşırken buluyoruz kendimizi. Zamanımızın çoğunu 'ya ben öyle demedim, bir dakika aslında o öyle değil, ya o cümlenin bir de başı var' demekle geçiriyoruz. Dün de yine bir algı savaşlarının kurbanı olduk." ifadelerini kullandı.

"DEDİM Kİ 'MUHARREM İNCE'NİN EN SON ADAYLIĞINDAKİ İSTANBUL MİTİNGİNE BENZİYOR'"

Dün bir markanın reklamını konuştuklarını söyleyen Özdemir "Yayının sonunda dedim ki 'Bu Muharrem İnce'nin en son adaylığındaki İstanbul mitingine benziyor.' O mitinge de arkadaşlarımız gitmişti, 'tamam bu iş bitti, kazandık, iktidara geldik diye bakılıyor' denmişti ve ondan sonra her şey değişmişti. O yüzden 'evet abi çok güzel, bitti bu iş' denirken herkes yankı odasında konuşuyor, oysa anketlere baktığınızda farklı bir durum var. Ne durum var demiştim: 1 AK Parti hala bütün anketlerde bütün partilerin önünde gözüküyor. İkincisi; Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçiminin dışında bırakıp parti lideri olarak baktığınızda Erdoğan hala popüler, daha popüler. Ama Millet İttifakı'nın adayı, yani HDP'nin de desteklediği, diğer partilerin desteklediği Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a baktığınızda da büyük ağırlıkla Kılıçdaroğlu şu anda önde gidiyor. Fakat ben bunu böyle ifade edemedim, açık söyleyeyim, özür dilerim, biraz orayı hızlı geçtik. O yüzden şöyle bir algı ortaya çıktı: 'Bütün anketlerde Erdoğan önde gözüküyor' gibi bir algı ortaya çıktı. Daha doğrusu bu algı yaratıldı. Dediğim gibi cümlenin sadece orasını kestiğin zaman. Bir anda böyle bir şeye dönüştü sosyal medyada. Dün aslında bunu düzeltebilirdim ben sosyal medyadan. Ama dedim ki dur bakayım herkes eteğindeki taşı döksün, dostumuz düşmanımız kim bir anlayalım." dedi.

"ANKETLERE İNANAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Özdemir "Şimdi mesela anketler yayınlanıyor. Ben çok anketlere inanan bir insan değilim. Çok manipüle edildi. Şunun dediği yüzde 100 çıktı dediğim bir insan yok. Birisi yanılıyor, öbürü o seçimde biliyor, biri bir seçimde biliyor." şeklinde konuştu. 1,5 ay önce attığı tweeti ekrana getiren Özdemir, tweette "15 Mayıs 2023 Yüzde 56-Yüzde 44" yazdığını gösterdi.

"BENİM CÜMLEMİN İLK BAŞI DOĞRU"

Özdemir devamında "Şimdi diğer anketlere baktığımızda da dün söylediğim gibi benim cümlemin ilk başı doğru, AK Parti şu anda hala Türkiye'nin 1 numaralı partisi. Muhalefet, Millet İttifakı şunun ağırlığına geliyor, 'Ya abi biz onu da aldık bunu da aldık' Öyle değil yani. Herkes kendi yankı odasında konuştuğu için. Şu anda AK Parti ister beğen, ister AK Partili ol, ister CHP'li ol, realite bu, böyle gözüküyor bütün anketlerde. Fakat genel anketler yayınlanıyor. Bunları da kimi anketçiler yayınlıyor mesela." dedi. En son yayınlanan bir anketten örnek veren Özdemir, "Bu anketlerin büyük bir kısmında Kılıçdaroğlu önde. Kimi birinci turda diyor, kimi ikinci tur diyor. Fakat bu anketler de tamam değil. Bu anketlerin arasında da yayınlanmayan, Erdoğan'ın önde olduğu anketler de var. Değil mi Kenan?" şeklinde konuştu.

ANKETLERLE İLGİLİ O SÖZLERDE 'FATİH', 'BAŞAKŞEHİR', 'BEŞİKTAŞ' VE 'KADIKÖY' DETAYI

Kenan Taş da "Evet. Bir de anketlerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 3 bin kişiyle... Bu anket şirketlerini etiketlemek için söylemiyorum. Herkesin bildiği şeyler var. Partiler anket yaptırıyorlar anket şirketlerine. Şimdi atıyorum Fatih'e, Başakşehir'e gittiğinizde Kılıçdaroğlu'nun orada 10 puan farkla yüksek çıkma ihtimali var mı, yok. Aynı şekilde Beşiktaş ve Kadıköy'de de Erdoğan'ın büyük bir farkla yüksek çıkma ihtimali yok. Şimdi anketi nerede yaptığınız da önemli. Bir de biliyoruz ki Ankara'da şöyle bir şey var; rakibinin yüksek çıktığı anketleri yayınlatmıyorlar, hiçbir parti. Bunu da herkes de biliyor, her partide de var." ifadelerini kullandı.

Özdemir ise "Bu anketler her zaman yayınlanıyor, her zaman şey oluyor. Biz anlatamadık demek ki dün. Müthiş bir dezenformasyon kampanyası var. Bizi özellikle öne çıkartıyorlar. Biz ip üstünde yürüyoruz yani. Demek ki daha dikkatli olmalıyız." dedi.

