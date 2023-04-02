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'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Elazığlı fenomen bu kez de...

02.04.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsa Sezeroğlu, Elazığ'da şelale videosu çekerken 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliği ile bir anda fenomen olmuştu. 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' videosu ile sosyal medyada ün kazanan Sezeroğlu, bu kez de karlı dağı anlattı. O anlar yine izleyenleri gülümsetti.

Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 55 yaşındaki İsa Sezeroğlu'nun yıllar önce çektiği Deregozer şelalesini anlattığı video, yeğeni tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve Sezeroğlu burada kullandığı 'Anlatmaya gerek yok' repliği ile fenomen olmuştu.

Kendine has anlatımı, şivesi ve repliği ile video, paylaşım rekoru kırmıştı.

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ŞELALEDEN SONRA BU KEZ DE KARLI DAĞI ANLATTI

İlk videosu çok beğenilince seri halinde yeni videolar yayınlayan Sezeroğlu, bu sefer de yaylada dağda kalan karı anlattı.

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O anlar yine binlerce paylaşım alarak yüzleri gülümsetti. (İHA)

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Elazığ fenomen

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