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  4. Anne oğul yangında can verdi! Konya güne kahreden haberle başladı: Güpegündüz alevler evi harabeye çevirdi

Anne oğul yangında can verdi! Konya güne kahreden haberle başladı: Güpegündüz alevler evi harabeye çevirdi

10.07.2024 13:01
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Konya'da kahreden bir olay yaşandı. Tek katlı evde yangın çıktı, yangında hem anne hem oğlu can verdi. Olay yerinden görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Anne oğul yangında can verdi! Konya güne kahreden haberle başladı: Güpegündüz alevler evi harabeye çevirdi

Tek katlı evde yangın çıktı, alevler etrafı hızla sardı. Yangını gören mahalleli ihbar etti. Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ALEVLER ETRAFI SARDI

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı.

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Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALI ÇIKARILDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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ANNENİN CESEDİ BULUNDU

Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

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EV HARABEYE DÖNDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Konya
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