Anneler için estetik değil, kendine dönüş! Doğum sonrası estetik : "Anne estetiği" nedir?

Opr. Dr. Kamil Yıldırım, hamilelik, doğum ve emzirme sürecinde kadın vücudunda meydana gelen değişimlere karşı uygulanan "anne estetiği" hakkında bilgi verdi.

ANNE ESTETİĞİ

Opr. Dr. Kamil Yıldırım, hamilelik ve doğum sonrası vücutta meydana gelen değişimlere karşı uygulanan "anne estetiği" hakkında açıklamalarda bulundu. Hamilelik, doğum ve emzirme sürecinin kadın vücudunda kalıcı etkiler bıraktığını belirten Op. Dr. Yıldırım, bu süreçlerin ardından kişinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesi için kişiye özel estetik çözümler sunulduğunu ifade ederek, "Anne estetiği; karın sarkmalarından meme şekil bozukluklarına, inatçı bölgesel yağlardan isteğe bağlı genital estetiğe kadar pek çok müdahaleyi kapsayan bütünsel bir yaklaşım sunuyor" dedi.

YAPILAN UYGULAMALAR

Opr. Dr. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Burada yaptığımız uygulamalar arasında;

Karın germe: Hamilelik sonrası sarkan karın bölgesini toparlama

Meme estetiği: Emzirme sonrası şekil değişikliği yaşayan memeler için dikleştirme, büyütme veya küçültme.

Liposuction: Kalça ve bel çevresindeki dirençli yağların giderilmesi.

Genital estetik: Talep doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar."

"ÖNCELİK SAĞLIK VE PSİKOLOJİK İYİLİK HALİ"

Yıldırım, bu uygulamalardan doğum yapmış, emzirme sürecini tamamlamış ve genel sağlık durumu uygun olan bireylerin yararlanabileceğini kaydederek şunları söyledi: "Bu işlemler toplumsal güzellik kalıplarına uyum sağlamak için değil, kadınların kendini yeniden iyi ve özgüvenli hissetmeleri için tercih ediliyor. Aynı zamanda psikolojik bir rahatlama sürecidir. Bu tür müdahalelere karar vermeden önce mutlaka bir hekime başvurulmalı, detaylı bilgi uzman görüşmesiyle edinilmelidir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır