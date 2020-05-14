Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Anormal rahim kanamasını göz önünde bulundurmak için çeşitli nedenleri araştırmak gerekir. 3 haftadan kısa ya da 5 haftadan uzun aralıklarla gerçekleşen döngüler, 2 günden kısa ya da 10 günden uzun süren dönemler, aşırı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama gibi belirtiler anormal rahim kanamasına işaret edebilir. Anormal rahim kanamasının başlıca nedenleri arasında hormonlar gelir. Normalde yumurtalıklardan yumurtlama olduktan sonra eğer yumurta sperm ile buluşmazsa, gebelik oluşmaz. Rahmin en iç kısmındaki gebelik için hazırlanan endometriyum tabakası gebelik oluşmazsa adet şeklinde kanama ile rahimden dışarı atılır. Fakat bazen üreme sistemi aksar ve kanama olmaması gerekirken organik nedenler (miyom, polip, endometriumun aşırı kalınlaşması, dış gebelik, düşük tehdidi, enfeksiyon, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri vs.) veya hormonal nedenlerle görülebilir.

Ergenlik çağındaki ve menopoza yakın yaşlardaki hormonal düzensizlik, kadınlarda aşırı kanamaya ve lekelenme tarzı kanamaya neden olabilir. Bunların yanı sıra doğum kontrol hapları ve diğer ilaçlar, hızlı miktarda kilo alma ya da verme, duygusal ya da fiziksel stres ya da spiral kullanımı da anormal vajinal kanamanın nedeni olabilir. Ayrıca rahimde meydana gelen fibroid (miyom; rahmin düz kas hücrelerinden kaynaklanan ve sıklıkla iyi huyludur) ya da polip gibi yapıların aynı sıra kanama ya da pıhtı bozuklukları, kan sulandırıcı ilaçlar, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, böbrekleri, karaciğeri, tiroidi ve adrenalin bezleri etkileyen hastalıklar, rahim ya da endometriyum enfeksiyonları (pelvik enflamatuar hastalık) da bu rahatsızlığın görülmesine neden olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Anormal rahim kanamasının kronik bir rahatsızlık ya da bozukluk sonucu ortaya çıktığı durumlarda aşırı kanamaya ve anemiye (kansızlık) neden olan rahatsızlığın tedavi edilmesi sonucunda bu rahatsızlıklar da ortadan kalkar. Tedavi hastanın durumuna ve tedavi sonrası çocuk yapma isteğine göre değişiklik gösterir. Menopoz dönemine yakın olan hastalarda ise genellikle hastalığın gidişatı gözlemlenir.