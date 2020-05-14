KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlarda adet döngüsünün normal olduğunu düşünmek için birçok farklı nedene bakmak gerekir. Ancak ağır kanama, ön görülemez bir şekilde meydana geldiğinde ve okul, iş gibi gündelik hayat aktivitelerinden mahrum bırakacak seviyelerde olduğunda yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.

Anormal rahim kanaması ne anlama geliyor?

Peki, anormal rahim kanamasında çözüm 'rahim alma' ameliyatı mıdır? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, sorunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için anlattı.

ANORMAL RAHİM KANAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Anormal rahim kanamasını göz önünde bulundurmak için çeşitli nedenleri araştırmak gerekir. 3 haftadan kısa ya da 5 haftadan uzun aralıklarla gerçekleşen döngüler, 2 günden kısa ya da 10 günden uzun süren dönemler, aşırı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama gibi belirtiler anormal rahim kanamasına işaret edebilir. Anormal rahim kanamasının başlıca nedenleri arasında hormonlar gelir. Normalde yumurtalıklardan yumurtlama olduktan sonra eğer yumurta sperm ile buluşmazsa, gebelik oluşmaz. Rahmin en iç kısmındaki gebelik için hazırlanan endometriyum tabakası gebelik oluşmazsa adet şeklinde kanama ile rahimden dışarı atılır. Fakat bazen üreme sistemi aksar ve kanama olmaması gerekirken organik nedenler (miyom, polip, endometriumun aşırı kalınlaşması, dış gebelik, düşük tehdidi, enfeksiyon, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri vs.) veya hormonal nedenlerle görülebilir.

Screenshot_1

Ergenlik çağındaki ve menopoza yakın yaşlardaki hormonal düzensizlik, kadınlarda aşırı kanamaya ve lekelenme tarzı kanamaya neden olabilir. Bunların yanı sıra doğum kontrol hapları ve diğer ilaçlar, hızlı miktarda kilo alma ya da verme, duygusal ya da fiziksel stres ya da spiral kullanımı da anormal vajinal kanamanın nedeni olabilir. Ayrıca rahimde meydana gelen fibroid (miyom; rahmin düz kas hücrelerinden kaynaklanan ve sıklıkla iyi huyludur) ya da polip gibi yapıların aynı sıra kanama ya da pıhtı bozuklukları, kan sulandırıcı ilaçlar, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, böbrekleri, karaciğeri, tiroidi ve adrenalin bezleri etkileyen hastalıklar, rahim ya da endometriyum enfeksiyonları (pelvik enflamatuar hastalık) da bu rahatsızlığın görülmesine neden olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Anormal rahim kanamasının kronik bir rahatsızlık ya da bozukluk sonucu ortaya çıktığı durumlarda aşırı kanamaya ve anemiye (kansızlık) neden olan rahatsızlığın tedavi edilmesi sonucunda bu rahatsızlıklar da ortadan kalkar. Tedavi hastanın durumuna ve tedavi sonrası çocuk yapma isteğine göre değişiklik gösterir. Menopoz dönemine yakın olan hastalarda ise genellikle hastalığın gidişatı gözlemlenir.

Anormal rahim kanamasının aşırı büyük fibroidler ya da rahim kanserinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı durumlarda ise rahmin alınması gerekebilir. Ancak rahim alma ameliyatı bu gibi durumların dışında ancak hastalığı diğer tedavi yöntemleri ile giderilemediği durumlarda tercih edilir. Fakat birçok durumda rahmin alınması mutlaka gerekli olan bir tedavi seçeneği değildir, yani rahim korunabilir. Rahmin alınması daha çok menopoza yakın, çocuk sahibi olan ve daha önceki tedavilere cevap vermeyen hastalarda uygulanır. Rahim alma ameliyatı da sıklıkla kapalı ameliyat ile (Robotik veya Laparoskopik) gerçekleştirilmektedir. Hastalar Hastanede sıklıkla sadece 1 gün yatmaktadır.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Instagram: @drtanerusta
Facebook: @drtanerusta
YouTube-drtanerusta

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Önemini kimse bilmiyor! Kramplar için...Önemini kimse bilmiyor! Kramplar için...
Nasır nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte kurtulmanın doğal yollarıNasır nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte kurtulmanın doğal yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Bugün dünya Çölyak günü!

Bugün dünya Çölyak günü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli

Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli

Bakın adet düzensizliğinizin sebebi neymiş! Stres, egzersiz…

Dikkat! Adet gecikmesi nedeni bu olabilir

Önemini kimse bilmiyor! İşte regl döneminde su içmenin faydaları...

Önemini kimse bilmiyor! Kramplar için...

Hamilelikte ikili test nedir, nasıl ve ne zaman yapılır?

Hamilelikte ikili test nedir, nasıl ve ne zaman yapılır?

Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Göğüslerdeki hassasiyet nedenlerinden sadece biri...

Çocuklarda burun tıkanıklığına dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

Dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.