Antalya'da 5 yıldızlı otelde eğlence; koronavirüs unutuldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerdeki sağlıklarını hiçe sayıyor.

'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan şirketin çalışanları, veda gecesinde eğlendi. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Eğlenecede koronavirüs pandemisinin hiçe sayıldığı görüldü. (DHA)

