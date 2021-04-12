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  4. Antalya'da 5 yıldızlı otelde eğlence; koronavirüs unutuldu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde eğlence; koronavirüs unutuldu

12.04.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bayi toplantısı düzenleyen bir şirket, konakladıkları 5 yıldızlı otelde veda galasında, koronavirüsü hiçe saydı. Otelin diskosunda dans edenlerin maskesiz, sosyal mesafesiz eğlenceleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerdeki sağlıklarını hiçe sayıyor.

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'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan şirketin çalışanları, veda gecesinde eğlendi. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Eğlenecede koronavirüs pandemisinin hiçe sayıldığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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