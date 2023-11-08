HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da akılalmaz olay! Polis ekipleri gelince balkona çıkıp kafasına silah dayadı

Antalya'da akılalmaz olay! Polis ekipleri gelince balkona çıkıp kafasına silah dayadı

08.11.2023 22:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çevreye rahatsızlık veren bir şahsı komşuları şikayet etti. Şahıs polis ekipleri geldikten sonra balkona çıkıp kafasına tabanca dayadı. Özel hareket polislerini de harekete geçiren şahıs, 1 saat süren çalışmanın ardından kapıyı açarak teslim oldu.

Antalya'da akılalmaz olay! Polis ekipleri gelince balkona çıkıp kafasına silah dayadı

Olay, saat 19.30 sıralarında Yüksekalan 488 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 katlı binanın 3 katında annesiyle beraber yaşayan Rüştü K. (52) çevreye rahatsızlık verince şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AW072259_06

Ekipler tarafından uyarılan şahıs, elinde bulunan tabancanın namlusuna mermi sürdü. Olayın ardından destek için çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AW072259_01

Şahıs bu sırada zaman zaman balkona çıkarak elinde bulunan silahı kafasına dayadı. Şahsın kapıyı içerden kilitlemesi ve açmaması üzerine olay yerine özel hareket polisler de sevk edildi. Şahıs 1 saat süren ikna çalışmasının ardından kapıyı açarak teslim oldu. Gözaltına alınan Rüştü K., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AW072259_12

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısı! İşte Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısı!
Ateşkes olacak mı? Şartını böyle açıkladıAteşkes olacak mı? Şartını böyle açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
antalya polis Şikâyet komşu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.