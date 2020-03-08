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  4. Antalya'da iğrenç olay! Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 21:24 | Son Güncelleme

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

Antalya'da iğrenç olay! Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi’nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Antalya taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha neyi bekliyorsunuz sapıklar için yasa çıkarmayı. illaki sizden birisinin kızına yada karısanamı taciz yada tecavüz yapılmasını bekliyorsunuz
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