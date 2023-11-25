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  4. Antalya'da kadın cinayeti! Av tüfeğiyle vurulmuş bulundu: Oğlu ve kocası gözaltında

Antalya'da kadın cinayeti! Av tüfeğiyle vurulmuş bulundu: Oğlu ve kocası gözaltında

25.11.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu. Kadının eşi ve 19 yaşındaki oğlu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da kadın cinayeti! Av tüfeğiyle vurulmuş bulundu: Oğlu ve kocası gözaltında

Beykonak Mahallesi Ramazan Bircan Caddesi'nde yaşayan, konuşma ve işitme engelli sera işçisi Yaşar Ş'nin (46) evinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle göğsünden vurulan, iki çocuk annesi Yaşar Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA-20231125-33023124-33023122-ANTALYADA_BIR_KADIN_EVINDE_AV_TUFEGIYLE_OLDURULMUS_BULUNDU

Jandarma ekipleri, kadının eşi N.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki oğlunu gözaltına, diğer oğlu A.Ş'yi (13) ise gözetim altına alındı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)

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