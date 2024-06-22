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Antalya'da korkunç olay! Eski eşini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı... Ölene kadar başında bekledi

22.06.2024 23:01
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini boğazından bıçaklayan şahıs, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Eski eşinin ölümüne kadar başında bekleyen şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı... Ölene kadar başında bekledi

Eski eş dehşeti hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer adres Antalya. Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Çağıran (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ÖLENE KADAR BAŞINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.’nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

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Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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