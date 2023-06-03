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Antalya'da sel! Araç sel sularıyla birlikte sürüklendi

03.06.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Turizm merkezi Adrasan'da meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü.

Antalya'da sel! Araç sel sularıyla birlikte sürüklendi

Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi'nin tasmasına sebep oldu. Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı.

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ARAÇ SEL SULARIYLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ

Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı.

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İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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antalya sel

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