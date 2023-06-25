Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
E.A'nın kullandığı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Ortaköy mevkisinde karşı şeritten gelen C.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Isparta'ya seyir alindeki A.D. yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada sürücü C.T, olay yerinde öldü, E.A, B.A, B.A, E.D. ve A.C. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (AA)