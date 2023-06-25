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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı!

25.06.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.A'nın kullandığı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Ortaköy mevkisinde karşı şeritten gelen C.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Isparta'ya seyir alindeki A.D. yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada sürücü C.T, olay yerinde öldü, E.A, B.A, B.A, E.D. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (AA)

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