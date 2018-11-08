HABER

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Antalya'da, birlikte tatil yaptığı Kazakistanlı kız arkadaşı Nailia Nutfullina'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Altay Aksoy (33), kaldıkları otelde kadının başını yere vura vura dövdü. Ağır yaralı Nutfullina, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirirken, Aksoy tutuklandı.

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Antalya'da Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Gaziantep'te oturan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya'da tatil yapan ikili, geçen ekim ayında yine tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek Antalya'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Bir süre tatil yapan çiftten Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında gece tartışma çıktı.

YERDE TEKMELEDİ, BAŞINI BETONA VURDU

Otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeye devam eden Aksoy, kadının başını beton zemine vurdu. İkilinin kavgasına otel görevlileri ve diğer tatilciler müdahale etti. Ağır yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altay Aksoy ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yandan Altay Aksoy'un, Rus arkadaşlık sitesinde 'Kadınları çok sevmek gerekmiyor. Çünkü kadınlar, sevilmeyi hak etmiyor. Bir kadını sevdim. Ama o bunu hak etmiyor' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Aksoy'un 2015 yılında tartıştığı annesini dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı, 30 bin lira para cezası aldığı kaydedildi. (DHA)

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Bursa eski Jandarma Komutanı Türk’e 7,5 yıl hapis cezasıBursa eski Jandarma Komutanı Türk’e 7,5 yıl hapis cezası
Savaş mağduru çocuğa yardım eliSavaş mağduru çocuğa yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otel Antalya Altay Aksoy Nailia Nutfullina

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.