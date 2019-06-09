HABER

Antalya'da otomobilin çarptığı savcı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir hastaneye kaldırıldı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı yaralandı.

S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) çarptı.

Yaralanan savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Hastaneye gelerek savcının sağlık durumu hakkında bilgi alan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Başsavcı İnal, "Kaza alkollü bir sürücünün savcımıza çarpması sonucu meydana geldi. Savcımızın hayati bir tehlikesi yok ama belinde sıkıntı yaşıyor." dedi.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki konut kuraları çekiliyorTOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki konut kuraları çekiliyor
Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında soruşturmaSüleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aladdin Demir Antalya Kaza otomobil savcı trafik kazası yaya

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında soruşturma

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında soruşturma

Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.