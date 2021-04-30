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AÖL sınav tarihleri | AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

30.04.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), çeşitli nedenlerle lise eğitimini tamamlayamayan vatandaşlarımız için, dışardan bir şekilde lise diploması sahibi olmasına imkan tanıyor. Koronavirüs salgını ve tam kapanma kararı ile AÖL adaylarının da şu sıralar en çok araştırdığı konular arasında AÖL sınav tarihleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), düzenlediği AÖL sınavlarının tarihi belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri | AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL sınavları ile ilgili illere bir yazı yolladı. Gönderilen yazıya göre, 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılındaki gibi, 3. Dönem AÖL sınavlarının da çevrimiçi bir şekilde yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda 2021 yılı için 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi de açıklandı. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK’TAN SINAV AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3 - 4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′ a kadar online olarak yapılacak.

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AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
  • Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.
  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
  • Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
  • Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
  • Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

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sınav AÖL Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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