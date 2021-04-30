AÖL sınav tarihleri | AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL sınavları ile ilgili illere bir yazı yolladı. Gönderilen yazıya göre, 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılındaki gibi, 3. Dönem AÖL sınavlarının da çevrimiçi bir şekilde yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda 2021 yılı için 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi de açıklandı. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK’TAN SINAV AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3 - 4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."