AÖL sınavı ne zaman? 2021 AÖL sınav tarihleri tarih açıklandı mı? AÖL sınavları online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Lise sınav tarihleri merak konusu oldu. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihine ilişkin açıklama MEB tarafından yapıldı. Geçtiğimiz yıl online yapılan sınavların bu sene, okulların da alık olması nedeniyle online değil, yüz yüze yapılması bekleniyor. İşte merak edilenler...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takviminde yer alan bilgiye göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Aşılama oranlarının artışından ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze gerçekleştirilmesinden dolayı önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleştirileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin MEB tarafından açıklama bekleniyor.



