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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri!

11.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Bakanlıktan yapılan duyuru sonrası AÖL sınavlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ve AÖL sınavlarına ilişkin detaylar haberimizde...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri!

AÖL sınavları ile ilgili yapılan açıklamanın ardından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bilhassa sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Sınavlar yaklaşırken çok sayıda öğrenci konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ile AÖL sınavlarına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

2022 AÖL 2. DÖNEM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

2022 AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de online yapılacak.

MEB 2022 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ!

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

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