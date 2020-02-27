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  4. Apartmanda ayakkabıları seçerek çalan hırsız kamerada

Apartmanda ayakkabıları seçerek çalan hırsız kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Ümraniye’de apartmana giren şahıs, daire kapısının önüne bırakılan ayakkabıları mağazadaymış gibi inceledi, ardından hoşuna gidenleri çaldı. Şahıs, çantasına koyduğu ayakkabılarla kaçarken az kalsın apartmanın merdivenlerinden düşüyordu. Şahsın incelediği ayakkabıları çaldığı ve ardından apartmandan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye İstiklal Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, elindeki çanta ve poşetlerle bir apartmana giren şahıs, apartmandaki dairenin kapısının önüne bırakılan ayakkabıları çalmak üzere harekete geçti. Şahıs, ayakkabıları adeta mağazadaymış gibi inceledi, hoşuna gidenleri de çantasına koydu. Şahıs, çaldığı ayakkabılarla beraber apartmandan çıkarak uzaklaştı. Ayakkabı hırsızı, apartmandan çıktığı esnada az kalsın apartmanın merdivenlerinden aşağı düşecekti.

O ANLAR KAMERADA

Apartmana giren şahsın ayakkabıları seçerek çaldığı anlar binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Ümraniye hırsız

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