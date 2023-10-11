Aperitif yemekler yaparken kullanabileceğiniz mini boy en iyi tencereler

Tekli ve set hâlinde satılan tencereler, mini boyutlarıyla hem genel kullanımda hem çeyiz alışverişinde sık tercih edilir. Çelikten bakıra, granitten porselene kadar birçok mini tencere modeline farklı fiyat seçenekleriyle ulaşabilirsiniz. Bütçenizi fazla zorlamadan işinizi kolaylaştıracak ürünler seçmek istiyorsanız mini tencere setlerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Tüm ocak tiplerine uyumlu: WMF Mini Tencere Seti

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Uzun yıllar kullanabileceğiniz yüksek kaliteye ve dayanıklılığa sahip bir tencere seti almak istiyorsanız WMF Mini Tencere Seti'ni tercih edebilirsiniz. 5 adet tencereden oluşan mini tencere takımını çeyiziniz için de alabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen mini boyutlu tencerelerle birbirinden lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. TransTherm tabanı sayesinde indüksiyon da dahil olmak üzere tüm ocak tiplerinde kullanım için uygunluk gösteren ürünleri hem az miktarda yemek hazırlamak hem de ısıtmak için kullanabilirsiniz. 14 cm kapaksız sosluk, 14 ve 16 cm kısa ve 12 ila 14 cm derin tencereden oluşan setin kalitesine hayran kalacaksınız!

2. Dayanıklı malzeme: Porland Paulo Renkli 6 Parça Mini Tencere Seti

Mutfağınızda kullandığınız pişirme malzemelerinin granit olmasına dikkat ediyorsanız Porland Paulo Renkli 6 Parça Mini Tencere Seti'ni çok seveceksiniz. Kaliteli granit malzemeden üretilen mini tencere seti 3 adet tencereden ve toplamda 6 parçadan oluşuyor. Sağlam yapısı ve dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunan ürünlerle her türlü yemeği hazırlayabilirsiniz. Tencerelerin incelikle hazırlanan tasarımı sayesinde mutfaklarınıza şıklık katabilirsiniz. Ürünlerin cam kapaklarıysa özellikle yemek ısıtma aşamalarında size büyük kolaylık sağlar. Bronz renkle üretilen tencereleri benzer tonlardaki malzemelerle kullanarak mutfağınızda uyum yakalayabilirsiniz.

3. Farklı boyut seçeneği: Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti

Paslanmaz çelikten üretilen kaliteli ve kullanışlı bir mini tencere takımı almayı planlıyorsanız Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti sizin için ideal seçenek olabilir. 14x7,5 cm, 16x8,5 cm ve 18x9 cm boyutlarında üç adet tencereden oluşan set toplamda kapaklarıyla birlikte 6 parçadan oluşuyor. Ürünlerin özenle polisajlanmış dış yüzeyleri parlaklığını kaybetmeden uzun süre kullanılabilmesine imkân veriyor. Işıl ışıl parlayan ve modern tasarımlı tencerelerle harika yemekler hazırlarken aynı zamanda mutfağınızın havasını da değiştirebilirsiniz. Modası geçmeyecek sade ve şık tasarıma sahip olan bu seti, çeyiz listenize de ekleyebilirsiniz.

4. Eşit ısı dağılımı özelliği: Zwilling Staub La Cocotte Mini Döküm Tencere

Tek veya iki kişilik yemekler hazırlayabilmek ya da ısıtma işlemini gerçekleştirebilmek için küçük ebatlı tencerelere ihtiyaç duyuyorsanız Zwilling Staub La Cocotte Mini Döküm Tencere modelini satın alabilirsiniz. Dış yüzeyi dökme demir, iç kısmı mat siyah emayeyle üretilen mini tencereyi tüm ocak tiplerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün özel olarak geliştirilen ve yemeğin tüm aromasını hapsetmesine yarayan yassı kapağı pişirme işlemi sırasında sürekli bir nem döngüsü oluşturur. Isının da eşit dağılmasını sağlayan tencerenin yapıştırmayan tabanı yemek pişirirken size büyük avantaj sunar.

5. Uzun ömürlü kullanım: Korkmaz A1650 Perla Junior 3'lü Tencere Seti

Korkmaz A1650 Perla Junior 3lü Tencere Seti tercih edilen kaliteli seçeneklerden biri olarak karşınıza çıkar. Üç adet tencereden oluşan 6 parçalı setin paslanmaz çelikten üretilmesi onların uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabilmesine imkân verir. Sade ve modern tasarımıyla da dikkatleri üzerine toplayan tencereler her mutfağa kolayca uyum sağlayabilir. Kendiniz ve aileniz için birbirinden lezzetli yemekler pişirebilmenize yardımcı olan ürünlerin ısıya dayanıklı kapakları da elinizin yanmasını engeller. Kaliteli ve kullanışlı bu tencereleri temizleyebilmek içinse bulaşık makinesinden yardım alabilirsiniz.

6. Şık ve modern tasarım: Karaca Bio Granit Grey Stone Mini 5 Parça Tencere Seti

Yüksek kaliteye sahip mini boyutlu tencere seti ararken genellikle uygun fiyatlı olanlara yöneliyorsanız sizin için harika bir önerimiz var! En ucuz mini tencere seti modelleri arasında yer alan ve estetik tasarımıyla beğeni toplayan Karaca Bio Granit Grey Stone Mini 5 Parça Tencere Seti'ni inceleyebilirsiniz. Gri renkli granit kaplamalı ürünlerle mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Her biri 14 santimetre olan tencere, tava ve plastik kapaklı sosluktan oluşan set, pratik kullanım imkânı sunmaları ve yemeklerinize lezzet katmaları sebebiyle önce çıkar. Modern görünümlü set, önceki günden kalan yemekleri de hızlıca ısıtabilmenize yardımcı olur.

7. Otantik ürünleri sevenlere: Saint Belisama Bakır Mini Güveç 3'lü Tencere Seti

Saint Belisama Bakır Mini Güveç 3'lü Tencere Seti, mutfak malzemelerini genellikle otantik tasarımlı ve el yapımı ürünlerden seçenlere hitap ediyor. %100 el yapımı bu ürünlerle mutfaklarınızda harika yemekler hazırlayabilir ve küçük porsiyonları rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. 450, 650 ve 850 ml kapasiteye sahip 3 farklı tencereden oluşturulan setin kendine has tarzı ve dokusu da çok hoşunuza gidecek! Ürünlerin iç yüzeylerinin kalaylı olmasıysa kararma ve paslanma sorunlarının yaşanmasını önler. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmayan mini bakır tencereleri yumuşak bir süngerle dikkatlice temizleyebilirsiniz.

8. Tak çıkar sap avantajı: Papilla Mini Boyut Nirvana Üçü Bir Arada Mini Tencere Seti

Papilla Mini Boyut Nirvana Üçü Bir Arada Mini Tencere Seti, kullanım sırasında büyük kolaylıklar sağlaması sebebiyle popülerlik kazanır. Üç farklı tencereden oluşan setin içerisinde yer alan özel sap, her birine kolayca takılıp çıkarılmasına olanak sunar. Tencerelerden hangisini kullanmak istiyorsanız sapı ona takabilir ve yemeğinizi hızlıca hazırlayabilirsiniz. Hızlı ısınan ve yapıştırmayan tencerelerde az yağ kullanarak sağlıklı yemekler de pişirebilirsiniz. Sağlığa zararı olmayan malzemelerden üretilen seti kolay şekilde makinede temizleyebilirsiniz. Günlük kullanıma son derece uygun ve lezzetli yemekler pişirebilmenize yardımcı tencere seti tavsiyesini mutlaka değerlendirmelisiniz!

9. Mutfaklara renk katan model: Lava Metal Döküm Mini Tencere

Tek başına yaşayanlar veya iki kişilik çekirdek aileye sahip olanların işini kolaylaştıran mini boyutlu tencereler setlerin haricinde tekli olarak da satışa sunulur. Sizin de tercihiniz mini tencere tekli modellerinden yanaysa Lava Metal Döküm Mini Tencere'ye göz atabilirsiniz. Döküm demir tencerenin dikkat çekici özel rengi de mutfaklarınıza renk ve şıklık katar. 10 santimetrelik boyuta ve 0,35 litrelik hacme sahip olan tencerede hem yemek hazırlayabilir hem ısıtma işlemi yapabilirsiniz. Şık tasarımlı bu ürünü ayrıca yemek sunumu sırasında da kullanabilir ve sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

10. Geleneksel tasarım: Tefal Mini Cocottes Air Set - 2x Mini Tencere

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Tefal Mini Cocottes Air Set - 2x Mini Tencere, ısıtma ve az porsiyonlu yemek hazırlama konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. 11 santimetrelik 2 adet tencereden oluşan seti uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli alüminyum döküm ve seramikten üretilen tencereler, eşit ısı dağılımı için pürüzsüz tabanla hazırlanır.

250 derece ısıya kadar fırın pişirimine uygun olan bu ürün lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olmaya aday. Verimli pişirme için yeterli ısı dağılımı sağlayan şık tasarımlı ürünleri çeyiz için veya hediye olarak da tercih edebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

