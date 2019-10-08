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AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

İspanyol Nacho Sanchez Amor, görevi Kati Piri'den devralacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.

Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı.

AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor, bu görevi, Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak.

1960 Caceres doğumlu Amor, AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

- Önceki raportör Piri'nin Türkiye'ye karşı "çifte standardı"

Görevi sona eren Piri'nin bu süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti.

Özellikle "PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere "çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı" şeklinde yanıt vermişti.

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