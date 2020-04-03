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Apple 7 milyon doların üzerinde bağış yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Apple CEO’su Tim Cook, Çin’in Facebook’u olarak bilinen Weibo’da paylaşımda bulundu. Cupertino şirketinin şu anda Çin’in koronavirüs karşısındaki çabalarına yaptığı bağışları iki katına çıkardığını ve yaklaşık 7 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Apple 7 milyon doların üzerinde bağış yaptı

Şirket daha önce ABD’de ve uluslararası düzeyde COVID-19’a karşı savaşan çeşitli gruplara 15 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Daha sonra Mart ayında Apple’dan Tim Cook, Twitter’da ABD için 10 milyon maskenin yanı sıra Avrupa’daki mücadele eden bölgeler için “milyonlarca bağış” adı altında bağışını da paylaştı. Apple’ın Newsroom CEO’su, şirketin çalışan bağışlarını koronavirüs ile birebir mücadele etmek için eşleştireceğini yazdı.

DİĞER ŞİRKETLER DE KORONAVİRÜS İÇİN BAĞIŞ YAPIYOR

Apple’ın yanı sıra Çinli teknoloji devlerinin de koronavirüs ile mücadeleye önemli ölçüde bağış yaptığı biliniyor. Bir bulut oyun platformu oluşturmak için son zamanlarda Huawei ile işbirliği yapan Tencent, Küresel Anti-Pandemi Fonu’nun lansmanını gerçekleştirdi ve 100 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Biz Bize Yeteriz” sloganı altında yardım ve bağış kampanyası başladı. Kampanyada toplanan güncel rakam 552.529.912 TL. Bankadan para gönderme şeklinde bağışta bulunabileceğiniz gibi sms yoluyla da katkı sağlayabiliyorsunuz. Şu ana kadar atılan sms sayısı 1.830.079 adet.

Apple, küresel salgın nedeniyle ciddi bir gelir düşüşü yaşamamış birkaç akıllı telefon şirketinden biri olduğu biliniyor. Apple’ın koronavirüs nedeniyle kapatılan Çin’de bulunan 42 mağazasının tamamı Mart ortasında yeniden açıldı. ABD ve dünyanın geri kalanındaki mağazalar ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple koronavirüs Tim Cook Covid-19 çin

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