Apple 7 milyon doların üzerinde bağış yaptı

Şirket daha önce ABD’de ve uluslararası düzeyde COVID-19’a karşı savaşan çeşitli gruplara 15 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Daha sonra Mart ayında Apple’dan Tim Cook, Twitter’da ABD için 10 milyon maskenin yanı sıra Avrupa’daki mücadele eden bölgeler için “milyonlarca bağış” adı altında bağışını da paylaştı. Apple’ın Newsroom CEO’su, şirketin çalışan bağışlarını koronavirüs ile birebir mücadele etmek için eşleştireceğini yazdı.

DİĞER ŞİRKETLER DE KORONAVİRÜS İÇİN BAĞIŞ YAPIYOR

Apple’ın yanı sıra Çinli teknoloji devlerinin de koronavirüs ile mücadeleye önemli ölçüde bağış yaptığı biliniyor. Bir bulut oyun platformu oluşturmak için son zamanlarda Huawei ile işbirliği yapan Tencent, Küresel Anti-Pandemi Fonu’nun lansmanını gerçekleştirdi ve 100 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Biz Bize Yeteriz” sloganı altında yardım ve bağış kampanyası başladı. Kampanyada toplanan güncel rakam 552.529.912 TL. Bankadan para gönderme şeklinde bağışta bulunabileceğiniz gibi sms yoluyla da katkı sağlayabiliyorsunuz. Şu ana kadar atılan sms sayısı 1.830.079 adet.