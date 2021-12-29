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Apple, çalışanları Meta'ya kaçmasın diye kesenin ağzını açtı

29.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın bazı mühendislerinin Meta gibi şirketlere geçmelerini önlemek amacıyla hisse senedi bonusları verdiği aktarıldı. "Olağandışı ve önemli" olduğu ifade edilen hisse senedi bonusu, kaynağa göre 50 bin ila 180 bin dolar arasında.

Apple, çalışanları Meta'ya kaçmasın diye kesenin ağzını açtı

Apple, bünyesinde iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayan çok seçkin çalışanlar barındırıyor. Meta gibi teknik rakipler ise çalışanları cezbediyor. Gelen son bir habere göre ise Apple, çalışanlarını kaptırmamak için önemli bir karar almış durumda.

APPLE'DAN ÇALIŞANLARA HİSSE SENEDİ BONUSU

Bloomberg'in haberine göre, Apple, Facebook'un çatı şirketi Meta gibi rakiplerine kaçmayı önlemek isteyen yetenekli kişileri elde tutmak amacıyla bazı mühendislere olağan dışı ve önemli hisse senedi ikramiyeleri verdi.

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Yakın kaynaklara göre, şirket, silikon tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendisleri ikramiyeler hakkında bilgilendirdi.

Apple

BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE

Sürpriz bonuslar, yaklaşık 50 bin ila 180 bin dolar arasında değişiyor. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, mühendislerin birçoğunun yaklaşık 80.000 dolarlık, 100.000 dolarlık veya 120.000 dolarlık hisse aldığını söyledi. Avantaj, yöneticiler tarafından yüksek performans gösterenler için bir ödül olarak sunuldu.

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Apple bazen çalışanlarına ek nakit ikramiyeler veriyor, ancak en son hisse senedi hibelerinin boyutu sıra dışı. İlgili bölümlerdeki mühendislerin yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20'sine verildi.

DİĞERLERİ RAHATSIZ OLDU

Ancak bonus programının, hisseleri almayan ve seçim sürecinin keyfi olduğuna inanan bazı mühendisleri rahatsız ettiği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Apple
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