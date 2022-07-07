Apple ekstrem sporlara uygun akıllı saat geliştiriyor: Apple Watch Extreme Sports

Apple'ın akıllı saati Apple Watch'un ekstrem spor versiyonunu üretebileceğine yönelik iddialar yankı uyandırdı. Gelen iddialarda iPhone 14'ün hazırlıklarını yapan teknoloji devinin Apple Watch Ekstrem Sports olarak bahsedilen bir "ekstrem spor" versiyon üzerinde çalıştığı belirtildi. Apple Watch Ekstrem Sports'un özelliklerine gelince, saatin daha büyük bir ekrana ve zorlu koşullardaki kullanımlara daha iyi dayanabilen metal bir kasaya sahip olacağı iddia edildi.

APPLE'IN BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SAATİ

Bloomberg'den Mark Gurman'a dayandırılan iddialara göre Apple Watch Ekstrem Sports, sporculara, yürüyüş yapanlara ve Apple Watch'larını takarken daha zorlu koşullarla karşılaşanlara yönelik olacak. Yeni cihaz, iki inçe yakın ekranıyla Apple'ın bugüne kadarki en büyük saati olacak. Saat metal malzemesiyle darbelere direnç gösterebilecek. Kırılmaya karşı daha dayanıklı bir ekran içerecek olan yeni Apple Watch, daha uzun egzersiz sürelerine uyum sağlamak için daha büyük bir pile de sahip olacak. En azından iddialar bu yönde.

APPLE WATCH EXTREME SPORTS DİYORUZ AMA...

Şimdilik Apple Watch Ekstrem Sports denilse de Apple'ın bu yeni saati nasıl isimlendireceği kesin olarak bilinmiyor.

