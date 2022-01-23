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Apple'ın akıllı gözlük patenti ortaya çıktı: Görme sorunu yaşıyorsanız bu hamleye çok şaşıracaksınız!

23.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın başvuruda bulunduğu bir akıllı gözlük patenti dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu patent, Cupertino merkezli şirketin kullanıcıların giyilebilir cihaz kullanırken yaşadığı görme sorunlarının üstesinden gelebileceğini gösterdi. Buna göre, yıllardır üretileceği konuşulan Apple Glass, numarası istendiği zaman değiştirilebilen bir akıllı gözlük olabilir. İşte Apple'ın aldığı akıllı gözlük patenti...

Apple'ın akıllı gözlük patenti ortaya çıktı: Görme sorunu yaşıyorsanız bu hamleye çok şaşıracaksınız!

Gözlük takan insanların VR başlıklarla arası pek iyi sayılmaz. Çünkü kullanıcılar, içerikleri görebilmek adına VR başlıkları gözlüklerinin üzerine takmak zorunda kalırlar. Bu da oldukça kötü bir deneyim yaşanmasına neden olur. Ancak Apple'ın başvuruda bulunduğu bir akıllı gözlük patenti, gözlük takmak zorunda kalıp sanal gerçeklik deneyimi yaşamak isteyen kişilerin işini kolaylaştırabilir.

NUMARASI İSTENDİĞİ ZAMAN AYARLANABİLECEK

Alınan patent, şirketin giyilebilir cihazlara önemli bir özellik kazandırabileceğini gösteriyor. Böylece numaralı gözlük kullanan kişiler, gözlük numaralarına göre Apple'ın akıllı gözlüğünü (Bu Apple Glass olabilir) ayarlayabilecek. Bunun için yeni akıllı gözlüklerde bir dizi sıvı ve sıvı olmayan kristal lens kullanılacak.

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AKILLI GÖZLÜK REÇETEYE GÖRE GÜNCELLENEBİLECEK

Akıllı gözlük böylece uzağı görememe, yakını görememe ve astigmat gibi görme sorunlarına uyum sağlayacak. Lensler farklı kullanıcılara göre de ayarlanabilecek. Numara değiştirildiğinde de akıllı gözlükler reçeteye göre yine güncellenebilecek. En azından patentin bize gösterdikleri bu yönde.

Apple

Apple'ın patent başvurusunda bulunması, çoğunlukla bir ürünü kesinlikle üreteceğini göstermez. Ancak yakında bu patentin kullanıldığı bir ürün gerçek olabilir.

APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI BEKLENİYOR

Apple'ın 2022'de ise bir karma gerçeklik başlığı tanıtması bekleniyor. VR veya AR deneyimi sunacak başlıktan sonra bir akıllı gözlük görebiliriz. Bu gözlüğün adının Apple Glass olması ise işten bile değil.

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Apple
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